В Україні дещо знизиться температура повітря, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n161325-stavatyme-proholodnishe-pogoda-v-ukrayini-na-8-jovtnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 8 жовтня передбачатиме мінливу хмарність без опадів. На погоду в країні продовжить впливати антициклон LIOBA, який дещо змінить своє положення, тож з півночі почне надходити прохолодніша повітряна маса.

В результаті вночі у деяких регіонах можливі температури нижче 0°. Про це повідомляє Gismeteo.

Крім того, у південно-східній частині можливі пориви вітру 15−20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Погода у Києві буде зі слабкою хмарністю без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +1…+3°, вдень — піднімуться до +11…+13°. Вітер східний, 7−12 м/с.

Погода у Львові буде ясною, без опадів. Вночі очікується температура повітря +1…+3°, вдень — +11…+13°. Вітер східний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів, мінлива хмарність. Синоптики прогнозують температуру повітря +4…+6° вночі та +13…+15° вдень. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові 8 жовтня передбачає слабку хмарність без опадів. Вночі очікується температура повітря 0…+2°, вдень — +11…+13°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 8 жовтня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.