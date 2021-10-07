8 жовтня – яке релігійне свято та що не можна робити

https://racurs.ua/ua/n161341-8-jovtnya-yake-religiyne-svyato-ta-scho-ne-mojna-robyty.html

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8 жовтня Православна церква вшановує пам’ять преподобної Єфросинії Александрійської. У світі також відзначають Всесвітній день зору, а в Україні — День юриста. За даними Організації Об’днаних Націй, цього дня також святкують Міжнародний день грамотності.

8 жовтня — двісті вісімдесят перший день року (двісті вісімдесят другий у високосні роки). До кінця року залишилося 84 дні.

Яке релігійне свято 8 жовтня

За релігійним календарем сьогодні Православна церква вшановує пам’ять преподобної Єфросинії Александрійської.

Єфросинія була родом з Александрії Єгипетської і походила з багатої сім’ї. У 18 років її батько вирішив віддати її заміж. Вони разом поїхали до монастиря просити благословіння на шлюб від їхнього духовного наставника, але побачивши чернече життя, вона вирішила посвятити себе Богу. Повернувшись додому Єфросинія почала постувати, і більше не переймалася своєю зовнішністю. Після від’їзду батька прийняла постриг.

День ангела 8 жовтня

Іменини у п’ятницю святкують власники таких імен: Герман, Євген, Максим, Микола, Павло, Прохор, Роман, Сергій, Таїсія.

Народні прикмети на 8 жовтня