Причину смерти нардепа Полякова назвали в прокуратуре. Фото: espreso.tv

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Антон Поляков, народный депутат из группы «За будущее», умер из-за острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца.

Об этом свидетельствуют результаты вскрытия. При этом следствие сейчас ожидает результаты других судебно-медицинских исследований. Предварительно известно, что в ночь на 8 октября нардепа нашли в бессознательном состоянии на заднем сиденье автомобиля такси, который остановили сотрудники патрульной полиции из-за нарушения ПДД. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Водитель такси рассказал, что за несколько минут до того Поляков сел в его автомобиль возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе. Со временем политику стало плохо и у него началась тошнота. Врачи пытались реанимировать мужчину, но было бесполезно.

По факту гибели следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Расследует дело киевская полиция. У умершего обнаружили и изъяли ценные вещи, документы, мобильный телефон и деньги. Автомобиль такси также изъяли, а водителя допрашивают.

Напомним, 8 октября столичная полиция получила информацию о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым народного депутата Украины Антона Полякова. Парламентарий умер примерно в 3.00.