Труханов. Фото: УП

https://racurs.ua/n161352-pered-sudom-truhanov-zapisal-video-na-fone-memoriala-v-odesse-video.html

Ракурс

Геннадий Труханов, мэр Одессы, записал обращение к жителям города перед заседанием Высшего антикоррупционного суда по делу о коррупции.

Подозрение он назвал «абсурдным», а обвинения в его адрес — попыткой уничтожить местное самоуправление. Соответствующее видео он обнародовал на своей странице в Facebook.

У наших оппонентов нет даже минимальной доказательной базы, есть только одно — неразумная жажда по своему усмотрению распоряжаться Одессой, — сказал Геннадий Труханов.

Свое обращение Труханов записал на фоне Аллеи Славы в Одессе — мемориального комплекса памяти защитников, партизан и освободителей Одессы в годы немецко-советской войны, расположенной в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко.

Судебное заседание, на котором будут избирать меру пресечения для Труханова и его заместителя Олега Брындака, проходит в Высшем антикоррупционном суде прямо сейчас. Суд ведется в закрытом режиме.

По информации правоохранителей, Труханов был вовлечен в схему с передачей городской земли в обход конкурса, что нанесло ущерб городу в размере более 600 млн грн. Затем территория застраивалась, а соглашение легализировалась городским советом. Сам Труханов ожидает избрания меры пресечения в виде личного обязательства. Мэр утверждает, что ему хотят установить залог в размере 120 млн грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что мэру Одессы Геннадия Труханова и еще трем чиновникам сообщили о подозрении в рамках уголовного производства.