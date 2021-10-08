Труханов. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n161352-pered-sudom-truhanov-zapysav-video-na-tli-memorialu-v-odesi-video.html

Ракурс

Геннадій Труханов, мер Одеси, записав звернення до жителів міста перед засіданням Вищого антикорупційного суду в справі про корупцію.

Підозру він назвав «абсурдною», а звинувачення на його адресу — спробою знищити місцеве самоврядування. Відповідне відео він оприлюднив на свої сторінці в Facebook.

У наших опонентів немає навіть мінімальної доказової бази, є тільки одне — нерозумна спрага на свій розсуд розпоряджатися Одесою, — сказав Геннадій Труханов.

Своє звернення Труханов записав на тлі Алеї Слави в Одесі — меморіального комплексу пам’яті захисників, партизанів та визволителів Одеси в роки німецько-радянської війни. Розташованій у Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка.

Судове засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід для Труханова і його заступника Олега Бриндака, проходить у Вищому антикорупційному суді прямо зараз. Суд ведеться в закритому режимі.

За інформацією правоохоронців, Труханов був залученим у схему з передачею міської землі в обхід конкурсу, що завдало шкоди місту в розмірі понад 600 млн грн. Потім територія забудовувалася, а угода легалізувалася міською радою. Сам Труханов очікує обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання. Мер стверджує, що йому хочуть встановити заставу в розмірі 120 млн грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що меру Одеси Геннадію Труханову та ще трьом посадовцям повідомили про підозру в рамках кримінального провадження.