Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У групі нардепа Полякова назвали його смерть ціною української політики

У групі нардепа Полякова назвали його смерть ціною української політики

8 жов 2021, 10:31
999

Смерть Антона Полякова прокоментували у групі «За майбутнє", до якої входив нардеп.

Голова групи Тарас Батенко у зв’язку зі смертю колеги заявив 8 жовтня з трибуни Ради, що Поляков був «рафіновано порядним правдолюбом», а його смерть є ціною української політики.

Батенко у цьому сенсі пригадав вчорашнє позачергове засідання Ради, яке скликалося на вимогу Полякова. У порядку денному було до 10 проектів законів, які стосувалися підвищення соціальних гарантій. Його довелося достроково припинити, адже жоден із законів чи правок до нього не набирав принаймні 100 голосів «за». У сесійній залі зареєструвалися тільки 214 нардепів.

Ти збираєш місяцями голоси за позачергове засідання, а цей зал зустрічає порожніми рядами. Один раз, другий… Вчора порожніми рядами зустрічаємо, голосуємо і провалюємо. Антон Поляков зробив свій чесний початок у політиці. А далі — смерть, — розповів Батенко.


Перший віце-спікер Руслан Стефанчук від імені Верховної Ради висловив співчуття рідним і близьким Антона Полякова. Народні депутати хвилиною мовчання вшанували пам’ять народного депутата.

Полякова знайшли мертвим у таксі у ніч з 7 на 8 жовтня. Ймовірно, він вживав алкоголь перед цим. Патрульні через порушення ПДР зупинили таксі, у якому їхав Поляков.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів