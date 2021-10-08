Поляков вживав алкоголь перед смертю - джерела

https://racurs.ua/ua/n161344-polyakov-vjyvav-alkogol-pered-smertu-djerela-foto-18.html

Ракурс

Смерть нардепа Антона Полякова констатували лікарі в ніч з 7 на 8 жовтня.

Джерела «Ракурсу» в силових органах повідомили, що таксі Bolt, у якому їхав нардеп, зупинив патруль по вулиці Соборності.

Це сталося через порушення правил дорожнього руху. За кермом був громадянин Азербайджану.

Поліцейські помітили на задньому стдінні людину, що лежала вже без ознак життя.

Водій розповів, що підібрав Полякова у Дніпровському районі. Нардеп сам зупинив таксі, без виклику через програму. Чіткої адреси пасажир таксисту не вказав — просто попросив їхати у заклад на Березняках.

При цьому таксисту здалося, що Поляков приліг на заднє сидіння через алкогольне сп’яніння. Водій не збагнув, що пасажир знепритомнів.

Бригада швидкої реанімувати Полякова вже не змогла. Слідчо-оперативна група під час поверхневого огляду не знайшла на тілі померлого синців чи забоїв.