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Ракурс
Поляков вживав алкоголь перед смертю - джерела

Поляков вживав алкоголь перед смертю — джерела (ФОТО 18+)

8 жов 2021, 08:41
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Смерть нардепа Антона Полякова констатували лікарі в ніч з 7 на 8 жовтня.

Джерела «Ракурсу» в силових органах повідомили, що таксі Bolt, у якому їхав нардеп, зупинив патруль по вулиці Соборності.

Це сталося через порушення правил дорожнього руху. За кермом був громадянин Азербайджану.

Поляков вживав алкоголь перед смертю

Поліцейські помітили на задньому стдінні людину, що лежала вже без ознак життя.

Водій розповів, що підібрав Полякова у Дніпровському районі. Нардеп сам зупинив таксі, без виклику через програму. Чіткої адреси пасажир таксисту не вказав — просто попросив їхати у заклад на Березняках.

Поляков вживав алкоголь перед смертю, фото - ТГ-канал Монастир

При цьому таксисту здалося, що Поляков приліг на заднє сидіння через алкогольне сп’яніння. Водій не збагнув, що пасажир знепритомнів.


Бригада швидкої реанімувати Полякова вже не змогла. Слідчо-оперативна група під час поверхневого огляду не знайшла на тілі померлого синців чи забоїв.

Поляков вживав алкоголь перед смертю - джерела

Джерело: Ракурс


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