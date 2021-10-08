Напад в “Укрексімбанку” стався через 60 млн дол. кредиту фірмі з “ДНР” (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n161343-napad-v-ukreksimbanku-stavsya-cherez-80-mln-dol-kredytu-firmi-z-dnr-video.html

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Голова «Укрексімбанку» Євген Мецгер організував фізичний напад на журналістів «Схем» у приміщенні установи, зреагувавши так на питання про те, чому державний банк видає підозрілі кредити фірмі, яка працює і платить податки у терористичній ДНР.

«Схеми» оприлюднили своє розслідування, яке вже викликало політичний та медійний скандал в Україні. Журналісти з’ясували що державний «Укрексімбанк» видав 60 млн дол. кредиту донецькому підприємцю Сергію Брюховецькому, який є власником бізнесу на окупованій території у Донецькій області. Його фірма сплачує податки у бюджет так званої «ДНР».

ЗМІ показали генеральний кредитний договір, датований 28 квітням 2021 року.

60 млн дол. — це 1,6 млрд грн. Основним поручителем по кредиту виступив сам Брюховецький, тесть депутата від ОПЗЖ Федора Христенка.

Брюховецький — бізнесмен із міста Горлівка Донецької області, де здавна володіє групою компаній. Щонайменше одна із них після окупації, а саме 11 грудня 2014 року була перереєстрована у Горлівці за законодавством угруповання «ДНР». Йдеться про компанію «Спец-РемМаш», в якій Сергій Брюховецький є співвласником.

Як і до окупації, «Спец-РемМаш» ремонтує обладнання для місцевих шахт.

Наприклад, у фірми Брюховецького послуги замовляють «Шахта Комсомолец Донбаса», «Макеевуголь», «Торезантрацит», «Шахта имени О.Ф. Засядько» та інші.

Усі перелічені підприємства перебувають під прямим контролем угруповання «ДНР». Бізнес Брюховецького сплачує податки у місцевий бюджет — за за 7 місяців 2021 року компанія сплатила до скарбниці окупаційної адміністрації щонайменше 3,5 млрд рублів.

Отже, «Укрексімбанк» видав кредит у більш ніж в 1,6 млрд грн компаніям бізнесмена, що сплачує податки до скарбниці окупантів.

Кредит Брюховецькому видали для викупу торгово-розважального центру SkyMall у однієї зі сторін давнього корпоративного конфлікту навколо цього ТРЦ. Як гарантію повернення багатомільйонного валютного кредиту, банк погодився взяти в заставу сам ТРЦ, боротьба за який понад 10 років триває у кількох юрисдикціях. В Україні на SkyMall неодноразово накладали арешт в рамках кримінальної справи, яка досі не завершена.

«Укрексімбанк» напередодні виходу розслідування провів брифіг, на якому повідомив, що перевірка не виявила порушень під час видачі кредиту компанії Брюховецького.

Запитання журналістів щодо цих оборудок і спричинили агресію проти них у стінах держбанку. Поліція оголосила підозру двом банкірам і вирішує питання щодо кваліфікації дій ще одного посадовця. Мецгер вибачився, офіційна реакція Офісу президента з’явилася тільки після того. як «Схеми» відновили записи, які намагалися стерти в «Укрексімбанку».