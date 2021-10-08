Нападение в «Укрэксимбанке» произошло из-за 60 млн долл. кредита фирме из «ДНР» (ВИДЕО)

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Глава «Укрэксимбанка» Евгений Мецгер организовал физическое нападение на журналистов «Схем» в помещении учреждения, среагировав так на вопрос о том, почему государственный банк выдает подозрительные кредиты фирме, которая работает и платит налоги в террористической ДНР.

«Схемы» обнародовали свое расследование, которое уже вызвало политический и медийный скандал в Украине. Журналисты выяснили, что государственный «Укрэксимбанк» выдал 60 млн долл. кредита донецкому предпринимателю Сергею Брюховецкому, который является владельцем бизнеса на оккупированной территории в Донецкой области. Его фирма платит налоги в бюджет так называемой «ДНР».

СМИ показали генеральный кредитный договор, датированный 28 апреля 2021 года.

60 млн долл. — это 1,6 млрд грн. Основным поручителем по кредиту выступил сам Брюховецкий, тесть депутата от ОПЗЖ Федора Христенко.

Брюховецкий — бизнесмен из города Горловка Донецкой области, где издавна владеет группой компаний. По меньшей мере одна из них после оккупации, а именно 11 декабря 2014 года была перерегистрирована в Горловке согласно законодательства группировки «ДНР». Речь идет о компании «Спец-Реммаш», в которой Брюховецкий является совладельцем.

Как и до оккупации, «Спец-Реммаш» ремонтирует оборудование для местных шахт.

Например, у фирмы Брюховецкого услуги заказывают «Шахта Комсомолец Донбасса», «Макеевуголь», «Торезантрацит», «Шахта имени А.Ф. Засядько» и другие.

Все перечисленные предприятия находятся под прямым контролем группировки «ДНР». Бизнес Брюховецкого платит налоги в местный бюджет — за 7 месяцев 2021 года компания уплатила в казну оккупационной администрации по меньшей мере 3,5 млрд рублей.

«Укрэксимбанк» выдал кредит в более чем в 1,6 млрд грн компаниям бизнесмена, который платит налоги в казну оккупантов.

Этот кредит Брюховецкому выдали для выкупа торгово-развлекательного центра SkyMall у одной из сторон давнего корпоративного конфликта вокруг этого ТРЦ. Как гарантию возврата многомиллионного валютного кредита банк согласился принять в залог сам ТРЦ, борьба за который более 10 лет происходит в нескольких юрисдикциях. В Украине на SkyMall неоднократно накладывали арест в рамках уголовного дела, которое до сих пор не завершена.

«Укрэксимбанк» перед выходом расследование провел брифиг, на котором сообщил, что проверка не выявила нарушений при выдаче кредита компании Брюховецкого.

Вопросы журналистов об этих сделках и вызвали агрессию против них в стенах госбанка. Полиция объявила подозрение двум банкирам и решает вопрос о квалификации действий еще одного чиновника. Мецгер извинился, официальная реакция Офиса президента появилась только после того. как «Схемы» восстановили записи, которые пытались стереть в «Укрэксимбанке».