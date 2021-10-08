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Ракурс
Поляков употреблял алкоголь перед смертью

Поляков употреблял алкоголь перед смертью — источники (ФОТО 18+)

8 окт 2021, 08:41
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Смерть нардепа Антона Полякова констатировали врачи в ночь с 7 на 8 октября.

Источники «Ракурса» в силовых органах сообщили, что такси Bolt, в котором ехал нардеп, остановил патруль по улице Соборности.

Это произошло из-за нарушения правил дорожного движения. За рулем был гражданин Азербайджана.

Полицейские заметили на заднем сидении человека, лежавшего уже без признаков жизни.

Водитель рассказал, что подобрал Полякова в Днепровском районе. Нардеп сам остановил такси, без вызова через программу. Точного адреса пассажир таксисту не указал — просто попросил ехать в заведение на Березняках.

Поляков употреблял алкоголь перед смертью - источники

При этом таксисту показалось, что Поляков прилег на заднее сиденье из-за алкогольного опьянения. Водитель не понял, что пассажир потерял сознание.

Поляков употреблял алкоголь перед смертю, фото - ТГ-канал Монастырь


Бригада скорой реанимировать Полякова уже не смогла. Следственно-оперативная группа во время поверхностного осмотра не нашла на теле умершего синяков или ушибов.

Поляков употреблял алкоголь перед смертью - источники

Источник: Ракурс


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