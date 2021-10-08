Поляков употреблял алкоголь перед смертью

https://racurs.ua/n161344-polyakov-upotreblyal-alkogol-pered-smertu-istochniki-foto-18.html

Ракурс

Смерть нардепа Антона Полякова констатировали врачи в ночь с 7 на 8 октября.

Источники «Ракурса» в силовых органах сообщили, что такси Bolt, в котором ехал нардеп, остановил патруль по улице Соборности.

Это произошло из-за нарушения правил дорожного движения. За рулем был гражданин Азербайджана.

Полицейские заметили на заднем сидении человека, лежавшего уже без признаков жизни.

Водитель рассказал, что подобрал Полякова в Днепровском районе. Нардеп сам остановил такси, без вызова через программу. Точного адреса пассажир таксисту не указал — просто попросил ехать в заведение на Березняках.

При этом таксисту показалось, что Поляков прилег на заднее сиденье из-за алкогольного опьянения. Водитель не понял, что пассажир потерял сознание.

Бригада скорой реанимировать Полякова уже не смогла. Следственно-оперативная группа во время поверхностного осмотра не нашла на теле умершего синяков или ушибов.