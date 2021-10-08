В группе нардепа Полякова назвали его смерть ценой украинской политики

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Ракурс

Смерть Антона Полякова прокомментировали в группе «За будущее», в которую входил депутат.

Глава группы Тарас Батенко в связи со смертью коллеги заявил 8 октября с трибуны Рады, что Поляков был «рафинировано порядочным правдолюбом», а его смерть является ценой украинской политики.

Батенко в этом смысле вспомнил вчерашнее внеочередное заседание Рады, которое созывалось по требованию Полякова. В повестке дня было до 10 проектов законов, касающихся повышения социальных гарантий. Его пришлось досрочно прекратить, поскольку ни один из законов или поправок к ним набирали не больше 100 голосов «за». В сессионном зале зарегистрировались только 214 нардепов.

Ты собираешь месяцами голоса за внеочередное заседание, а этот зал встречает пустыми рядами. Один раз, второй… Вчера пустыми рядами встречаем, голосуем и проваливаем. Антон Поляков честно начал в политике. А дальше — смерть, — рассказал Батенко.



Первый вице-спикер Руслан Стефанчук от имени Верховной Рады выразил соболезнования родным и близким Антона Полякова. Народные депутаты минутой молчания почтили память народного депутата.

Полякова нашли мертвым в такси в ночь с 7 на 8 октября. Вероятно, он употреблял алкоголь перед этим. Патрульные за нарушения ПДД остановили такси, в котором ехал Поляков.