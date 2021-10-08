Антон Поляков, скриншот видео

https://racurs.ua/n161377-polyakov-possorilsya-s-sojitelnicey-policiya-nazvala-versii-smerti-nardepa.html

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Антон Поляков, народный депутат, член депутатской группы «За будущее», скончался в ночь на сегодня, 8 октября.

Руководитель полиции Киева Иван Выгивский во время брифинга назвал основные версии причин смерти нардепа.

По его словам, причинами смерти Полякова могли быть хроническое заболевание или отравление неизвестным веществом (самостоятельно или другим лицом).

Больше склоняемся к тому, что это естественная смерть, — отметил он.

Выгивский отметил, что телесных повреждений у Полякова не выявили, кроме травм на шее, которые, как считают в полиции, могли возникнуть, когда депутата вытаскивали из авто для оказания первой помощи.

По версии следствия, в вечер перед смертью Поляков выпивал с помощником нардепа Анны Скороход Рустамом Джамбулатовым. При этом, по словам Выгивского, Джамбулатов не пил, а в крови Полякова было около 1 промилле алкоголя. После этого они еще полтора часа катались по городу.

По словам Выгивского, Поляков не хотел ехать домой, потому что поссорился с сожительницей, имя которой следствие не называет. Когда Джамбулатову надоело катать Полякова по городу, он вызвал ему такси, чтобы тот добрался домой.

Таксист виз депутата по маршруту, пока не нарушил правила дорожного движения, пересекая двойную сплошную, чем привлек внимание полицейских.

Правоохранители заметили, что Полякову, который находился на заднем сиденье, плохо (у него началась рвота) и начали оказывать первую медицинскую помощь. Медики, которые впоследствии прибыли, применяли дефибриллятор, чтобы реанимировать депутата, но он не помог спасти Полякова.

Выгивский отметил, что ухудшение состояния Полякова также заметил и таксист во время поездки.

Он видел, что ему (Полякову — ред.) плохо, но он говорит: «не первый раз, когда я везу, кто после ночных заведений, ему плохо», — отметил Выгивский. — Это фактически был момент, когда его останавливали (полицейские — ред.), буквально минута.

Полиция начала уголовное производство по статье «Умышленное убийство» с пометкой «естественная смерть».

Сказать, что это было преднамеренное убийство, мы не можем, — подчеркнул Выгивский.

Он добавил, что Джамбулата и таксиста допросили, однако их не задерживали и они не являются подозреваемыми в этом деле.