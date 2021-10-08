Корниенко. Фото: Слуга народу

https://racurs.ua/n161376-proekt-sluga-naroda-ischet-novyh-frontmenov-kornienko-nazval-kandidatov.html

Ракурс

«Слуга народа», президентская партия, собирается искать новых лиц для следующих президентских выборов.

В партию будут зазывать людей с хорошим рейтингом узнаваемости. Об этом рассказал глава партии Александр Корниенко в интервью «Левого берега».

Фронтменов планируют искать из пяти источников — привлекать, в частности, хотят артистов и спортсменов.

Это Рада, она должна изображать общество… Хотя я и светский человек, но… почему у нас в парламенте нет священников? — отметил Корниенко.

По его словам, представителей партии будут привлекать из «внешних» источников и «раскручивать» тех депутатов, которые уже являются минимально медийными и имеют 30% узнаваемости. Других кандидатур будут брать из исполнительной власти, привлекать местных депутатов.

Например, Виктор Ляшко может быть идеальным парламентарием через пять лет опыта работы во власти. Есть и Кирилл Тимошенко, который мог бы быть ценным, так как он достаточно хороший перформер, — добавил глава партии.

Однако он отметил, что концепция еще будет претерпевать изменения.

История с фронтменами будет корректироваться. Потому что система подразумевает уже не пять фронтменов, как это всегда было, а 26 — по сути, во главе каждого областного списка нужно поставить кого-то с хорошим национальным рейтингом узнаваемости, — резюмировал руководитель «слуг».



Напомним, ранее мы сообщали, что рейтинг «Слуги народа» значительно просел, а «ЕС» догоняет.

Источник: Левый берег