Корнієнко. Фото: Слуга народу

https://racurs.ua/ua/n161376-proekt-sluga-narodu-shukaie-novyh-frontmeniv-korniienko-nazvav-kandydativ.html

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«Слуга народу», президентська партія, шукатиме нових облич для наступних президентських виборів.

У партію зазиватимуть людей із гарним рейтингом впізнаваності. Про це розповів голова партії Олександр Корнієнко в інтерв’ю для «Лівого берега».

Фронтменів шукатимуть із п’яти джерел — залучатимуть, зокрема, артистів та спортсменів.

Це Рада, вона має зображати суспільство… Хоча я і світська людина, але… чому в нас у парламенті немає священників? — зазначив Корнієнко.

За його словами, представників партії залучатимуть із «зовнішніх» джерел та «розкручуватимуть» тих депутатів, які є мінімально медійними та мають 30% впізнаваності. Інших кандидатур братимуть із виконавчої влади, залучатимуть місцевих депутатів.

Наприклад, Віктор Ляшко може бути ідеальним парламентарієм через п’ять років досвіду роботи у владі. Є й Кирило Тимошенко, який міг би бути цінним, тому що він досить хороший перформер, — додав голова партії.

Проте він зазначив, що концепція ще зазнаватиме змін.

Історія з фронтменами буде коригуватися. Тому що система має на увазі вже не п’ять фронтменів, як це завжди було, а 26 — по суті, на чолі кожного обласного списку потрібно поставити когось із хорошим національним рейтингом впізнаваності, — резюмував керівник «слуг».



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рейтинг «Слуги народу» значно просів, «ЄС» наздоганяє.

Джерело: Лівий берег