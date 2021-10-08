Жінки схильні замерзати швидше за чоловіків. Фото: aif.ru

https://racurs.ua/ua/n161375-jinky-merznut-sylnishe-za-cholovikiv-poyasnennya-vchenyh.html

Ракурс

Схильність замерзати властива насамперед жінкам — вони тепліше одягаються і вважають за краще відпочивати або навіть жити в більш теплому кліматі.

Виявляється, що вся справа в еволюційній ролі статей. Вчені з Тель-Авівського і Хайфського університетів з’ясували, що «мерзлявість» властива й самкам тварин, на відміну від самців. Наукова робота опублікована в журналі Global Ecology and Biogeography.

Дослідники вивчили літературу про різних видів ссавців і птахів, а також зібрали дані, які накопичувалися з 1981 по 2018 рік. Дослідження стосувалися 13 видів перелітних птахів і 18 видів кажанів. Загалом вони опрацювали інформацію про понад 11 тис. тварин з усього Ізраїлю. Вчені досліджували саме птахів та кажанів тому, що завдяки ним можна точніше відстежити теплолюбність самок і самців.

З’ясувалося, що самки багатьох видів птахів і кажанів воліють більш тепле навколишнє середовище, ніж самці. У певні моменти це навіть викликає сегрегацію між одним і тим же видом.

На думку авторів дослідження, це пов’язано з різним гормональним фоном і нервовими механізмами між самцями і самками, які розвинулися в процесі еволюції. Дослідники упевнені, що ті й інші по-різному відчувають температуру й це тісно пов’язано з процесом відтворення і турботою про потомство.

Нагадаємо, науковці встановили, що жінки більш схильні до запоїв через підвищену чутливість одного з мозкових центрів, що реагують на стрес. Вчені з Корнелльського університету вважають, що схильність до запоїв залежить від нервового центру під назвою BNST.

Джерело: Global Ecology and Biogeography