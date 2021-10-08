Жіночу пристрасть до алкоголю вдалося розгадати вченим

Алкоголь. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161369-jinochu-prystrast-do-alkogolu-vdalosya-rozgadaty-vchenym.html

Ракурс

Наукове відкриття вдалося зробити вченим. Виявилося, що жінки більш схильні до запоїв через підвищену чутливість одного з мозкових центрів, що реагують на стрес.

Вчені з Корнелльського університету вважають, що схильність до запоїв залежить від нервового центру під назвою BNST. Про це повідомляє Nature Communications

Сама термінальна смужка — це група нервових волокон, які працюють вихідним шлейфом з амігдали, або мигдалеподібного тіла (амигдала — один із головних емоційних центрів). Про ділянку термінальної смужки під назвою BNST відомо, що вона залучена в реакції на стрес. Від BNST залежить ступінь тривоги, який ми відчуваємо у зв’язку з якимись неприємним обставинами. Але також активність BNST пов’язана з алкогольними запоями. Водночас BNST пов’язана з безліччю інших зон мозку.

Повідомляється, що в самок мишей BNST сильніше реагує на сигнали, а з підвищеною збудливістю BNST бореться інший нервовий центр — паравентрикулярне ядро ​​таламуса, а також PVT. Імпульси з PVT пригнічують активність BNST, і поки PVT працює, алкоголізм самицям не загрожує. Але якщо пошкодити зв’язок між PVT і BNST, то самиці мишей впадуть у запій. А ось у поведінці самців ніякої різниці не буде — у них BNST менш активно, ніж у самок.

Тому схильність самок до запоїв — побічний наслідок того, що один із мозкових центрів управління стресом у них активніший, ніж у самців. Поки у BNST працює запобіжник, ніяких неприємностей чекати не варто. Але якщо зв’язок між PVT і BNST ослабне, то в поведінці самок виникнуть деякі аномалії.

Хоча експерименти ставили на мишах, швидше за все, цей механізм працює і в людини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що алкоголь і сигарети в Україні хочуть заборонити продавати в супермаркетах, продуктових магазинах, а також у магазинах, які торгують дитячими та спортивними товарами.