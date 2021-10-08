Женскую страсть к алкоголю удалось разгадать ученым

Алкоголь. Фото: istock

https://racurs.ua/n161369-jenskuu-strast-k-alkogolu-udalos-razgadat-uchenym.html

Ракурс

Научное открытие удалось сделать ученым. Оказалось, что женщины больше склонны к запоям из-за повышенной чувствительности одного из мозговых центров, реагирующих на стресс.

Ученые из Корнеллского университета полагают, что склонность к запоям зависит от нервного центра под названием BNST. Об этом сообщает Nature Communications.

Сама терминальная полоска — это группа нервных волокон, которые работают выходным шлейфом из амигдалы, или миндалевидного тела (амигдала — один из главных эмоциональных центров). Про участок терминальной полоски под названием BNST известно, что он играет большую роль в реакции на стресс. От BNST зависит степень тревоги, которую мы испытываем в связи с какими-то неприятным обстоятельствами. Но также активность BNST связана с алкогольными запоями. При этом BNST соединено с множеством других зон мозга.

Сообщается, что у самок мышей BNST сильнее реагирует на приходящие сигналы, а с повышенной возбудимостью BNST борется другой нервный центр — паравентрикулярное ядро таламуса, а также PVT. Импульсы из PVT подавляют активность BNST, и пока PVT работает, алкоголизм самкам не грозит. Но если пресечь связь между PVT и BNST, то самки мышей впадут в запой. А вот в поведении самцов никакой разницы не будет — у них BNST менее активно, чем у самок.

Поэтому склонность самок к запоям — побочное следствие того, что один из мозговых центров управления стрессом у них более активен, чем у самцов. Пока у BNST работает предохранитель, никаких неприятностей ждать не стоит. Но если связь между PVT и BNST ослабеет, если PVT перестанет выполнять свои функции, то в поведении самок возникнут некоторые аномалии.

Хотя эксперименты ставили на мышах, скорее всего, тот же механизм работает и у человека.

Напомним, ранее мы сообщали, что алкоголь и сигареты в Украине хотят запретить продавать в супермаркетах, продуктовых магазинах, а также в магазинах, торгующих детскими и спортивными товарами.