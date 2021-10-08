Рада распределила 40 млрд перевыполненного бюджета — сколько досталось дорогам

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Госбюджет-2021 пересмотрели 8 октября в Верховной Раде. Народные депутаты рассмотрели поправки к проекту закона о внесении изменений в ГБУ-2021, касающиеся социальных мероприятий и инфраструктурных проектов.

За закон № 6052 проголосовали 256 нардепов.

Большинство изменений в госбюджет текущего года увеличивают финансирование социальной сферы и инфраструктурных проектов.

Министерство финансов прогнозирует перевыполнение госбюджета до конца года почти на 40 млрд грн.

Эти средства решили направить на социальную поддержку, финансирование инфраструктурных проектов, выплаты задолженности по зарплатам и поддержку медицины.

15 млрд грн предлагают дополнительно выделить на развитие дорог, поскольку сейчас на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения за счет средств специального и общего фонда государственного бюджета и за счет заимствований, привлеченных под государственные гарантии проводятся работы.

В частности, продолжается строительство автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье, мостового перехода через Днепр в Кременчуге и через Днестр на украинско-молдавской границе, строительство трассы Н-31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка в Днепропетровской и Полтавской областях.

Деньги пойдут также на капитальный и текущий средний ремонт нескольких мостов, разработку проектной документации для объектов в 2022 году.

12 млрд грн предлагают направить на субсидии для тех, кому трудно оплачивать коммунальные услуги. Таких семей примерно 3 млн, все они прошли верификацию и должны получить помощь.

5,7 млрд докинули на армию, а именно на выплату долгов по зарплате и их избежание до конца года.

2,5 млрд грн депутаты предлагают потратить на увеличение субвенции местным бюджетам на социально-экономическое развитие территорий, 2 млрд грн — на дополнительное финансирование борьбы с коронавирусом, еще почти 87 млн ​​грн хотят дополнительно потратить на развитие экстренной медицинской помощи и модернизацию оборудования больниц.

Также дополнительные средства планируется направить на погашение задолженности по зарплате шахтерам, на жилье для 215 переселенцев, защищавших Украину на Востоке, и для участников Революции достоинства.