Антон Поляков жил с нардепом Анной Скороход. Фото: prm.ua

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Ракурс

Антон Поляков, народный депутат, который умер прошлой ночью, жил вместе с коллегой из депутатской группы «За будущее» Анной Скороход.

Сегодня, 8 октября, Скороход потеряла сознание в помещении комитетов Верховной Рады и ее забрала скорая помощь. Нардеп находилась в шоковом состоянии — пыталась дозвониться до умершего Полякова и кричала, что беременна. Член группы «За будущее» Дмитрий Лубинец предположил, что у нее повысилось давление. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что женщину пытались привести в чувство в помещении комитетов. Сначала ей стало немного легче, а потом она снова потеряла сознание. Сейчас она находится в больнице.

Скороход сидит в зале пленарных заседаний Рады рядом с Поляковым. Как пишет «Украинская правда», глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил в партийных чатах в соцсети, что Поляков в последнее время жил вместе с Скороход, но она от него ушла. Нардеп тяжело переживал разрыв, для него это было трагедией.

Напомним, 8 октября столичная полиция получила информацию о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым народного депутата Украины Антона Полякова. Парламентарий умер примерно в 3.00. Результаты вскрытия показали, что умер он из-за острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца.

Источники: «Интерфакс», «Украинская правда»