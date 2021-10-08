Субмарина. Фото: BBC

https://racurs.ua/n161366-atomnaya-submarina-ssha-stolknulas-s-neizvestnym-obektom-foto.html

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Субмарина США столкнулась с «неизвестным объектом» у берегов Тайваня — 15 моряков из 130 членов экипажа получили незначительные ранения.

Пока неясно, что стало причиной столкновения. Инцидент произошел в субботу, сообщает BBC.

Подводная лодка сейчас направляется к американской территории Гуам. Атомная установка и отсеки USS Connecticut не пострадали и остаются полностью функциональными.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что глубоко обеспокоен действиями, которые подрывают мир в Тайваньском проливе, разделяющем Тайвань и Китай. Его заявление прозвучало после того, как Китай четвертый день подряд направляет рекордное количество военных самолетов в зону противовоздушной обороны Тайваня.

USS Connecticut с водоизмещением 7,5 тыс. тонн является многоцелевой атомной подводной лодкой четвертого поколения типа Seawolf. Его ракетное вооружение составляет до 50 ракет Harpoon и Tomahawk, которые запускаются из торпедных аппаратов. Кроме боевых задач он может выполнять разведывательные функции.

Таких подводных лодок в ВМС США всего три. Все они приписаны к тихоокеанской базы подводных лодок Китсап-Бангор (штат Вашингтон). Стоимость каждой в текущих ценах составляет 8,5 млрд долл.

Напомним, ранее мы сообщали, что ядерное оружие в США больше не является засекреченной информацией — появились данные по количеству активных ядерных боеголовок в стране. В сентябре 2020 году в арсенале США было 3 тыс. 750 боеголовок. Это почти на 88% меньше по сравнению с максимальным значением (31 тыс. 255) в сентябре 1967 года.

Источник: BBC