Украина оказалась на 7 месте по количеству новых COVID-случаев в мире

Украина среди лидеров по количеству новых COVID-случаев. Фото:

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Украина оказалась на 7 месте в мире по количеству новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По состоянию на сегодня, 7 октября, по количеству новых заражений Украина заняла седьмое место в мире и четвертое — среди стран Европы. Об этом свидетельствуют данные из статистического ресурса Worldometers, сообщает Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

В Европе Украина оказалась позади Великобритании, Российской Федерации и Германии. Позади Украины Румыния, Сербия, Франция, Италия, Нидерланды и Бельгия.

Также Украина на 6 месте среди стран мира по количеству новых летальных случаев от COVID-19 и на третьем — среди европейских стран.

Напомним, 7 октября коронавирус в Украине унес жизни 241 человека. Вчера медики зафиксировали 16 тыс. 362 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В Харьковской области за сутки зафиксировали 1 тыс. 25 больных.

Всего за все время пандемии в Украине заболели уже 2,5 млн человек, зафиксировали 58 тыс. смертей.

Источник: Telegram-канал «Коронавирус_инфо»