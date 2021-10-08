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Ракурс
Третьякова. Фото: УП

Третьякову отстранят от заседаний Рады и снимут с должности (ФОТО, ВИДЕО)

8 окт 2021, 13:24
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Галина Третьякова, нардеп от «Слуги народа», позволила себе неосторожные выражения касательно смерти нардепа от группы «За будущее» Антона Полякова.

Из-за этого ее требуют отозвать с должности главы парламентского комитета и отстранить от заседаний в Раде. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия журналистам.

По его словам, Третьякову могут отстранить от заседаний на пять дней из-за скандального сообщения во фракционном чате после смерти внефракционного нардепа Антона Полякова.

Госпожа Третьякова, как мне кажется, позволила себе неосторожные выражения. И я извинился перед всеми коллегами и перед избирателями за такие выражения. Госпожа Третьякова покинула зал, и мы подписали от всей фракции письмо в Регламентный комитет, чтобы они отстранили ее на пять дней от пленарных заседаний, — отметил он.


Нардеп из группы «За будущее» Тарас Батенко рассказал, что депутаты собрали подписи всех глав фракций и депутатских групп, кроме «Слуги народа», и обратились к главе Верховной рады и главе регламентного комитета об отзыве Третьяковой с должности главы профильного комитета.

Реакция на заявление Третьяковой. Скриншот: FacebookНапомним, ранее мы сообщали, что в партийном чате нардеп от «Слуги народа» Галина Третьякова якобы написала в связи со смертью Полякова о том, что «стало на одного врага меньше».

Источник: Ракурс


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