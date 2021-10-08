Дедлайн раскрытия бенефициаров компаний и ощественных организаций отложила Рада

https://racurs.ua/n161363-dedlayn-raskrytiya-beneficiarov-kompaniy-i-oschestvennyh-organizaciy-otlojila-rada.html

Ракурс

Украинские юридические лица и общественные организации (ОО) пока не будут штрафовать за непредоставление информации о конечных бенефициарных владельцах.

Верховная Рада 8 октября увеличила срок уведомления государственному регистратору информации о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности с трех месяцев до одного года. Его перенесли на 1 июля 2022 года.

За соответствующее решение проголосовали 342 нардепа, сообщается в трансляции Рады.

Многие компании не успевали собрать всю необходимую информацию до 11 октября, а затем им угрожали штрафы.

Ранее министр юстиции Денис Малюська сообщил, что компании и ОО физически не успевают подать все документы, а регистрационная система не имеет возможности обработать такое количество информации.

В Украине более миллиона юрлиц, из которых сведения подали только 171 тыс.

В 2019 году Рада приняла закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Одним из пунктов этого документа стало требование для всех компаний и общественных организаций раскрыть бенефициарных владельцев. Представление сведений должно было состояться до 11 октября.

За непредставление информации о структуре собственности ожидался штраф от 17 до 51 тыс. грн.

В определенных случаях руководителям могла угрожать и уголовная ответственность. Подавать документы нужно всем юрлицам. Этого не нужно делать только политическим партиям, профсоюзам, адвокатским объединением, торгово-промышленным палатам, религиозным организациям, государственным органам и коммунальным предприятиям. ОО также должны раскрыть бенефициаров.