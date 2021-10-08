Дедлайн розкриття бенефіціарів компаній та ГО відтермінувала Рада

https://racurs.ua/ua/n161363-dedlayn-rozkryttya-beneficiariv-kompaniy-ta-go-vidterminuvala-rada.html

Ракурс

Українських юридичних осіб та громадські організації (ГО) поки не штрафуватимуть за неподання інформації про кінцевих бенефіціарних власників.

Верховна Рада 8 жовтня збільшила строк повідомлення державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності з трьох місяців до одного року. Його перенесли на 1 липня 2022 року.

За відповідне рішення проголосували 342 нардепи, повідомляється у трансляції з Ради.

Багато компаній не встигали зібрати всю необхідну інформацію до 11 жовтня, а після цього їм загрожували штрафи.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що компанії та ГО фізично не встигають подати всі документи, а реєстраційна система не має можливості обробити таку кількість інформації.

В Україні понад мільйон юросіб, з яких відомості подали лише 171 тис.

У 2019 році Рада ухвалила закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Одним із пунктів цього документу стала вимога для всіх компаній і громадських організацій розкрити бенефіціарних власників.

Подання відомостей мало б відбутися до 11 жовтня. З того ж дня мали б застосуватися й санкції. За неподання інформації про структуру власності очікувався штраф від 17 до 51 тис. грн.

У певних випадках керівникам могла загрожувати і кримінальна відповідальність. Подавати документи потрібно усім юрособам. Цього не потрібно робити лише політичним партіям, профспілкам, адвокатським об'єднанням, торгово-промисловим палатам, ОСББ, релігійним організаціям, державним органам та комунальним підприємствам. ГО також повинні розкрити бенефіціарів.