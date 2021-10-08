Нобелівську премію миру 2021 присудили головреду опозиційного до Путіна ЗМІ

Нобелівська премія. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n161362-nobelivsku-premiu-myru-2021-prysudyly-golovredu-opozyciynogo-do-putina-zmi.html

Ракурс

Нобелівська премія миру цьогоріч дісталася засновниці онлайн-видання Rappler Марії Рессі та головному редактору опозиційної до Путіна «Новой газеты» Дмитру Муратову.

Переможців премії оголосили у Стокгольмі. Про це повідомили на сторінці премії у Twitter.

Нагороду вручили за зусилля щодо захисту свободи вираження поглядів, що є передумовою демократії та тривалого миру.

Дмитро Муратов — російський журналіст та телеведучий, співзасновник та головний редактор «Новой газеты». Як зазначив комітет премії, «Нова газета» — найбільш незалежна газета в Росії з принципово критичним ставленням до влади.

З моменту свого створення в 1993 році «Новая газета» публікувала критичні статті на найрізноманітніші теми — від корупції, насильства з боку поліції, незаконних арештів, фальсифікації результатів виборів і «фабрик тролів» до використання російських збройних сил як в Росії, так і за її межами, — заявили під час нагородження.

Фігуранти розслідувань та матеріалів «Новой газеты» відповіли журналістам переслідуваннями, погрозами, насильством і вбивствами. З моменту заснування газети були вбиті шестеро журналістів, зокрема Ганна Політковська, яка написала викривні статті про війну в Чечні. Журналістку українського походження застрелили у день народження Путіна — на неї напали в ліфті.

Марія Анґеліта Ресса є філіппіно-американською журналісткою, співзасновницею та виконавчою директоркою онлайн-видання Rappler. У минулому Ресса працювала журналісткою-розслідувачкою в офісі каналу CNN у Південно-східній Азії, вона викривала масштабні схеми та злочини, ризикуючи життям.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що науковці з України стали першими у країні співавторами Нобелівського лауреата.