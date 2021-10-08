Нобелевскую премию мира 2021 присудили главреду оппозиционного к Путину СМИ

Нобелевская премия. Фото: twitter

https://racurs.ua/n161362-nobelevskuu-premiu-mira-2021-prisudili-glavredu-oppozicionnogo-k-putinu-smi.html

Ракурс

Нобелевская премия мира в этом году досталась основательнице онлайн-издание Rappler Марии Рэсси и главному редактору оппозиционной к Путину «Новой газеты» Дмитрию Муратову.

Победителей премии объявили в Стокгольме. Об этом сообщили на странице премии в Twitter.

Награду вручили за усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой демократии и прочного мира.

Дмитрий Муратов — российский журналист и телеведущий, соучредитель и главный редактор «Новой газеты». Как отметил комитет премии, «Новая газета» — самая независимая газета в России с принципиально критическим отношением к власти.

С момента своего создания в 1993 году «Новая газета» публиковала критические статьи на самые разные темы — от коррупции, насилия со стороны полиции, незаконных арестов, фальсификации результатов выборов и «фабрик троллей» до использования российских вооруженных сил как в России, так и за ее пределами, — заявили во время награждения.

Фигуранты расследований и материалов «Новой газеты» ответили журналистам преследованиями, угрозами, насилием и убийствами. С момента основания газеты были убиты шестеро журналистов, в частности Анна Политковская, которая написала разоблачающие статьи о войне в Чечне. Журналистку украинского происхождения застрелили в день рождения Путина — на нее напали в лифте.

Мария Ангелита Ресса является филиппино-американской журналисткой, соучредителем и исполнительным директором онлайн-издания Rappler. В прошлом Ресса работала журналисткой-расследовательницей в офисе канала CNN в Юго-Восточной Азии, она разоблачала масштабные схемы и преступления, рискуя жизнью.

Напомним, ранее мы сообщали, что ученые из Украины стали первыми в стране соавторами Нобелевского лауреата.