Председатель Верховного суда Данишевская. Фото: rbc.ua

https://racurs.ua/n161361-predsedatel-verhovnogo-suda-danishevskaya-podala-v-otstavku-video.html

Ракурс

Валентина Данишевская, председатель Верховного суда, уходит в отставку.

Также она созывает пленум на 22 октября для избрания нового председателя суда. Данишевская не намерена после завершения четырехлетней каденции в должности предлагать свою кандидатуру повторно. Об этом она заявила на пленуме, который транслировался в YouTube.

Я не буду предлагать свою кандидатуру… Значит, можем искать в наших рядах следующего председателя Верховного суда, — отметила Данишевская и добавила, что ее карьера как судьи также подходит к финалу.

Как известно, экс-судью Арбитражного суда Запорожской области и директора благотворительной организации «Центр коммерческого права» Валентину Данишевскую избрали председателем Верховного суда 30 ноября 2017 года.

Напомним, председатель Верховного суда Валентина Данишевская заявила, что судебная реформа в Украине может быть признана неконституционной. Верховный суд уже обратился с соответствующим представлением в Конституционный суд, чем «расчистил» дорогу к ее уничтожению.