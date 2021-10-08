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Ракурс
Председатель Верховного суда Данишевская. Фото: rbc.ua

Председатель Верховного суда Данишевская подала в отставку (ВИДЕО)

8 окт 2021, 12:50
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Валентина Данишевская, председатель Верховного суда, уходит в отставку.

Также она созывает пленум на 22 октября для избрания нового председателя суда. Данишевская не намерена после завершения четырехлетней каденции в должности предлагать свою кандидатуру повторно. Об этом она заявила на пленуме, который транслировался в YouTube.

Я не буду предлагать свою кандидатуру… Значит, можем искать в наших рядах следующего председателя Верховного суда, — отметила Данишевская и добавила, что ее карьера как судьи также подходит к финалу.

Как известно, экс-судью Арбитражного суда Запорожской области и директора благотворительной организации «Центр коммерческого права» Валентину Данишевскую избрали председателем Верховного суда 30 ноября 2017 года.


Напомним, председатель Верховного суда Валентина Данишевская заявила, что судебная реформа в Украине может быть признана неконституционной. Верховный суд уже обратился с соответствующим представлением в Конституционный суд, чем «расчистил» дорогу к ее уничтожению.

Источник: Ракурс


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