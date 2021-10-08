Голова Верховного суду Данішевська. Фото: rbc.ua

https://racurs.ua/ua/n161361-golova-verhovnogo-sudu-danishevska-podala-u-vidstavku-video.html

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Валентина Данішевська, голова Верховного суду, йде у відставку.

Також вона скликає пленум на 22 жовтня для обрання нового голови суду. Данішевська не має наміру після завершення чотирирічної каденції на посаді пропонувати свою кандидатуру повторно. Про це вона заявила на пленумі, який транслювався в YouTube.

Я не буду пропонувати свою кандидатуру… Значить, можемо шукати в наших рядах наступного голову Верховного суду, — зазначила Данішевська й додала, що її кар'єра як судді також підходить до фіналу.

Як відомо, екс-суддю Арбітражного суду Запорізької області й директора благодійної організації «Центр комерційного права» Валентину Данішевську обрали головою Верховного суду 30 листопада 2017 року.

Нагадаємо, голова Верховного суду Валентина Данішевська заявила, що судова реформа в Україні може бути визнана неконституційною. Верховний суд вже звернувся з відповідним поданням у Конституційний суд, чим «розчистив» дорогу до її знищення.