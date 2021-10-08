Названо місце проведення Євробачення-2022

Евровидение-2022. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n161360-nazvano-misce-provedennya-ievrobachennya-2022.html

Ракурс

Євробачення-2022, відомий пісенний конкурс, пройде в італійському місті Турині.

Італія отримала право на проведення змагання після перемоги на конкурсі італійської групи Måneskin. Про це повідомило агентство ANSA.

Керівництво італійської радіотелевізійної корпорації RAI офіційно оголосить про це рішення найближчим часом, однак кандидатура Турина вже затверджена. На місце проведення претендували Мілан, Болонья, Ріміні й Пезаро.

У 2021 році Євробачення проходило в Роттердамі на арені Ahoy. Перемогу здобула група Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Італійці змогли підкорити глядачів, зібравши 524 бали за підсумками голосування. Ця перемога Італії стала третьою в історії Євробачення й першою з 1990 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що шубу солістки українського гурту Go_A планують включити до збірки музею Євробачення. Зараз майбутній експонат знаходиться в гардеробній телеканалу СТБ.

Джерело: ANSA