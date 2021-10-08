Євген Мецгер відреагував на розслідування «Схем». Фото: dsnews.ua

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Ракурс

Євген Мецгер, колишній глава правління державного «Укрексімбанку», відреагував на розслідування «Схем» про фінансування банком фірми з ДНР.

Банкір вважає, що документи, якими апелюють журналісти, повинні бути передані в Службу безпеки України для офіційного розслідування. Також банкір роз’яснив ситуацію, при якій цей кредит взагалі був виданий. За його словами, «Укрексімбанку» не зробив жодного порушення. Про це він написав на власній сторінці у Facebook.

За словами Мецгера, у банкірів є всі необхідні документи й банк готовий для будь-яких перевірок органів досудового слідства. Служба безпеки «Укрексімбанку» перевірила компанії, яким було надано кредит і жодних порушень законодавства з боку власників компаній не виявила.

Кредит не є проблемним. Він належним чином обслуговується. Всі умови по сплаті відсотків і тіла кредиту виконуються. Кредит погодив Кредитний комітет банку (членом якого я не є). А у незалежної наглядової ради банку не було ніяких зауважень щодо видачі цього кредиту, — написав Мецгер.

Нагадаємо, 4 жовтня у державному «Укрексімбанку» напали на знімальну групу «Схем», яка записувала інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером у його кабінеті. До журналістів застосували силу й видалили записане відео. Згодом фахівці відновили записи, які були оприлюднені.

Мецгер 6 жовтня написав заяву про складання повноважень голови правління, доки триватиме розслідування Правоохоронці кваліфікували справу за ч. 3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) ККУ. Вже 7 жовтня банкіру вручили повідомлення про підозру.

Вчора «Схеми» оприлюднили своє розслідування. У матеріалі йшлося про те, що державний «Укрексімбанк» видав 60 млн дол. кредиту донецькому підприємцю Сергію Брюховецькому, який є власником бізнесу на окупованій території в ОРДО. Його фірма сплачує податки у бюджет так званої ДНР.