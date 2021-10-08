Евгений Мецгер отреагировал на расследование «Схем». Фото: dsnews.ua

https://racurs.ua/n161359-mecger-otreagiroval-na-rassledovanie-programmy-shemy.html

Ракурс

Евгений Мецгер, бывший глава правления государственного «Укрэксимбанка», отреагировал на расследование «Схем» о финансировании банком фирмы из ДНР.

Банкир считает, что документы, которыми апеллируют журналисты, должны быть переданы в Службу безопасности Украины для официального расследования. Также банкир разъяснил ситуацию, при которой этот кредит вообще был выдан. По его словам, «Укрэксимбанк» не сделал ни одного нарушения. Об этом он написал на собственной странице в Facebook.

По словам Мецгера, у банкиров есть все необходимые документы и банк готов для любых проверок органов досудебного следствия. Служба безопасности «Укрэксимбанка» проверила компании, которым был предоставлен кредит и никаких нарушений законодательства со стороны владельцев компаний не выявила.

Кредит не является проблемным. Он должным образом обслуживается. Все условия по уплате процентов и тела кредита выполняются. Кредит согласовал кредитный комитет банка (членом которого я не являюсь). А у независимого наблюдательного совета банка не было никаких замечаний относительно выдачи этого кредита, — написал Мецгер.

Напомним, 4 октября в государственном «Укрэксимбанке» напали на съемочную группу «Схем», которая записывала интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером в его кабинете. К журналистам применили силу и удалили записанное видео. Впоследствии специалисты восстановили записи, которые были обнародованы.

Мецгер 6 октября написал заявление о сложении полномочий председателя правления, пока будет длиться расследование Правоохранители квалифицировали дело по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК. Уже 7 октября банкиру вручили уведомление о подозрении.

Вчера «Схемы» обнародовали свое расследование. В материале говорилось о том, что государственный «Укрэксимбанк» выдал 60 млн долл. кредита донецкому предпринимателю Сергею Брюховецкому, который является владельцем бизнеса на оккупированной территории в ОРДО. Его фирма платит налоги в бюджет так называемой ДНР.