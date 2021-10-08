Верховный суд пытается сорвать судебную реформу Зеленского

Судебная реформа. Фото: istock

https://racurs.ua/n161358-verhovnyy-sud-pytaetsya-sorvat-sudebnuu-reformu-zelenskogo.html

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Судебная реформа в Украине может быть признана неконституционной. Верховный суд обратился с соответствующим представлением в Конституционный суд, чем «расчистил» путь к ее уничтожению.

За создание соответствующего представления проголосовали 129 судей, против — 15 судей. В частности, обращение поддержала глава Верховного суда Валентина Данишевская. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Пленум Верховного суда принял решение обратиться в Конституционный суд с представлением о конституционности отдельных положений закона о Высшем совете правосудия. Судьи предлагают создать Этический совет по проверке добродетели членов ВРП.

Напомним, ранее мы сообщали, что Совет судей Украины заблокировал часть судебной реформы. В понедельник, 13 сентября, Совет судей на заседании не смог делегировать ни одного своего представителя в Этический совет, который призван очистить Высший совет правосудия и начать новый этап судебной реформы.