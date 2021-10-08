Рада два дня выбирала нового спикера Стефанчука — кто поддержал «слуг»

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Ракурс

Руслан Стефанчук стал новым председателем Верховной Рады. Его избрали на заседании 8 октября в сессионном зале.

Голоса за нового спикера отдал 261 нардеп.

Сначала в Раде состоялось рейтинговое голосование, затем — итоговое.

Кандидатуру Стефанчука поддержали 222 нардепа СН, а также 15 избранников от «За будущее» и 18 членов группы «Доверие».

В четверг, после снятия Дмитрия Разумкова, фракция политической партии «Слуга народа» провела заседание, на котором обсудили кадровые назначения в руководстве парламента. Большинством голосов народных депутатов на должность председателя от монобольшинства делегировали именно Стефанчука.

На должность первого заместителя «слуги» выдвинули председателя партии СН Александра Корниенко.

На должность спикера претендовали, кроме Стефанчука, Яна Зинкевич Алексей Гончаренко («Евросолидарность»), внефракционный Гео Лерос и Ярослав Железняк («Голос»). Во время дебатов 7 октября Лерос и Железняк взяли самоотвод.

45-летний Стефанчук родился в Тернополе, он правовед, доктор юридических наук, профессор, действительный член (академик) Национальной академии правовых наук Украины.

До политики он занимался адвокатской деятельностью. С 2019 года — советник президента Украины, представитель президента в Верховной Раде и главный идеолог партии «Слуга народа». В сентябре 2019 года Стефанчука избрали первым заместителем председателя парламента.