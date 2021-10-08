Рада у турборежимі обрала нового спікера - хто підтримав “слуг народу”

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Руслан Стефанчук став новим головою Верховної Ради. Його обрали на засіданні 8 жовтня у сесійній залі.

Голоси за нового спікера віддали 261 нардеп.

Спочатку в Раді відбулося рейтингове голосування, згодм — підсумкове.

У четвер, після зняття Дмитра Разумкова, фракція політичної партії «Слуга народу» провела засідання, на якому обговорила кадрові призначення в керівництві парламенту. Більшістю голосів народних депутатів на посаду голови від монобільшості делегували саме Стефанчука.

На посаду першого заступника «слуги» висунули голову партії СН Олександра Корнієнка.

На посаду спікера претендували, крім Стефанчука, Яна Зінкевич та Олексій Гончаренко («Євросолідарність»), позафракційний Гео Лерос і Ярослав Железняк («Голос»). Під час дебатів 7 жовтня Лерос і Железняк взяли самовідвід.

Голосування за нового голову парламента відбулося у п’ятницю, 8 жовтня.

45-річний Стефанчук народився у Тернополі, він правознавець, доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України.

До політики займався адвокатською діяльністю. З 2019 року — радник президента України, представник президента у Верховній Раді й головний ідеолог партії «Слуга народу». У вересні 2019 року Стефанчука обрали першим заступником голови парламенту.