На одного ворога менше - “слуга” про смерть Полякова

https://racurs.ua/ua/n161357-na-odnogo-voroga-menshe-sluga-tretyakova-pro-smert-polyakova-video.html

Ракурс

Смерть нардепа Антона Полякова у центрі уваги ЗМІ та політиків уранці 8 жовтня. У Верховній Раді вранці вшанували пам’ять колеги, але згодом з’явилася й незвична реакція.

У партійному чаті нардеп від «Слуги народу» Галина Третьякова нібито написала у зв’язку зі смертю Полякова про те, що «стало на одного ворога менше». Про це з трибуни Ради повідомив нардеп Ігор Палиця з трибуни Верховної Ради.

Якою б не була людина, вона померла. Такого робити не можна, — заявив Палиця.

У відповідь Третьякова скористалася правом на репліку, але замість вибачень вона звинуватила Палицю у тому, що він «звідкись знає, про що пишуть у партійному чаті». Крім того, нардеп зі СН почала апелювати до свободи слова.

Як виявилося згодом, в одному з останнім постів у Фейсбук Поляков критикував Третьякову.

Нагадаємо, що раніше Третьякова кілька разів опинялася в центрі скандалів у парламенті.

Наприклад, нардеп-«слуга» заявила, що виплачувати безробітним соціальну допомогу недоцільно, оскільки в сім’ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти «низької якості».

На нещодавній «Великій фракції» СН Третьяковій вручили «партійний Оскар» — за наполегливість.