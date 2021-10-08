Маск пояснив, чому переносить головний офіс Tesla з Каліфорнії. Фото: taiwantoday.tw

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Ілон Маск вирішив перенести штаб-квартиру виробника електромобілів Tesla Inc з Каліфорнії до штату Техасу.

Відтепер головний офіс «Тесли» розташовуватиметься в Остіні, в столиці Техасу компанія Маска ще в 2020 році почала будувати новий офіс. Про переїзд гендиректор компанії Ілон Маск оголосив 7 жовтня під час зборів акціонерів Tesla в Остіні, передає «Інтерфакс».

За словами Маска, завод Tesla у Фрімонті переповнений й це не дозволяло розширити операції компанії в Каліфорнії.

Ще в грудні 2020 року Ілон Маск повідомив, що перебрався в Техас, де знаходяться основні операції іншої його компанії — Space Exploration Technologies Corp.

Як відомо, Техас в останні роки залучає все більше технологічних компаній і стартапів, пропонуючи їм більш низькі податки, менш жорстке, ніж в Каліфорнії, регулювання, а також більш доступне житло.

Нагадаємо, відомий американський виробник електромобілів Tesla виплатить 136,9 млн дол. США колишньому ліфтеру заводу у Фрімонті Оуену Діасу, який у своєму позові поскаржився на ворожу обстановку на підприємстві.

Джерело: «Інтерфакс»