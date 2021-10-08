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Ракурс
Маск объяснил, почему переносит главный офис Tesla из Калифорнии. Фото: taiwantoday.tw

Маск объяснил, почему переносит главный офис Tesla из Калифорнии в Техас

8 окт 2021, 11:40
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Илон Маск решил перенести штаб-квартиру производителя электромобилей Tesla Inc из Калифорнии в штат Техас.

Отныне главный офис «Теслы» будет располагаться в Остине, в столице Техаса компания Маска еще в 2020 году начала строить новый офис. О переезде гендиректор компании Илон Маск объявил 7 октября во время собрания акционеров Tesla в Остине, передает «Интерфакс».

По словам Маска, завод Tesla во Фримонте переполнен и это не позволяло расширить операции компании в Калифорнии.

Еще в декабре 2020 года Илон Маск сообщил, что перебрался в Техас, где находятся основные операции другой его компании Space Exploration Technologies Corp

Как известно, Техас в последние годы привлекает все больше технологических компаний и стартапов, предлагая им более низкие налоги, менее жесткое, чем в Калифорнии, регулирования, а также более доступное жилье.


Напомним, известный американский производитель электромобилей Tesla выплатит 136,9 млн долл. США бывшему лифтеру завода во Фримонте Оуэну Диасу, который в своем иске пожаловался на враждебную обстановку на предприятии.

Источник: «Интерфакс»

Источник: Ракурс


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