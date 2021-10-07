Беспрецедентную сумму выплатит Tesla бывшему сотруднику, фото: Tesla

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Tesla, известный американский производитель электромобилей, выплатит 136,9 млн долл. США бывшему лифтеру завода в Фримонте Оуэну Диасу, который в своем иске пожаловался на враждебную обстановку на предприятии.

Выплатить беспрецедентную для таких исков сумму компанию обязал Калифорнийский суд присяжных, сообщает издание Motor.

По словам Диаса, многочисленные проявления расизма и дискриминации, с которыми он столкнулся во время работы, нанесли ему серьезный моральный ущерб.

С присужденной судом суммы непосредственно моральный вред оценена в 6,9 млн долл., еще 130 млн долл. — это штраф.

Диас в июне 2015 года устроился оператором лифта на завод в Фримонте, закончил он там работать в мае 2016 года. Суду он заявил, что ежедневно подвергался расистским нападкам со стороны коллег, в том числе и невербальным: на его рабочем месте и в туалетах то и дело появлялись оскорбительные граффити и карикатуры.

Представитель компании со своей стороны заявляли, что уже приняли меры для улучшения атмосферы на предприятии, и что «Tesla 2015−2016 годов — не то же самое, что Tesla сегодня».

Пока не известно, будет ли обжаловать компания это решение суда, однако на подходе еще один иск по делу о расизме на том же заводе — на этот раз коллективный.

Напомним, Tesla недавно подала в суд на своего бывшего клиента из Китая, который негативно отзывался о компании в соцсетях.

Источник: Motor