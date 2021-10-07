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Безпрецедентну суму виплатить Tesla колишньому співробітнику, фото: Tesla
137 млн дол. виплатить Tesla колишньому співробітнику через расизмhttps://racurs.ua/ua/n161298-137-mln-dol-vyplatyt-tesla-kolyshnomu-spivrobitnyku-cherez-rasyzm.htmlРакурс
Tesla, відомий американський виробник електромобілів, виплатить 136,9 млн дол. США колишньому ліфтеру заводу у Фрімонті Оуену Діасу, який у своєму позові поскаржився на ворожу обстановку на підприємстві.
Виплатити безпрецедентну для таких позовів суму компанію зобов’язав Каліфорнійський суд присяжних, повідомляє видання Motor.
За словами Діаса, численні прояви расизму та дискримінації, з якими він зіткнувся під час роботи, завдали йому серйозної моральної шкоди.
З присудженої судом суми безпосередньо моральна шкода оцінена в 6,9 млн дол., ще 130 млн дол. — це штраф.
Діас у червні 2015 року влаштувався оператором ліфта на завод у Фрімонті, закінчив він там працювати у травні 2016 року. Суду він заявив, що щодня піддавався расистським нападкам з боку колег, зокрема й невербальним: на його робочому місці і в туалетах раз у раз з’являлися образливі графіті і карикатури.
Представник компанії зі свого боку заявляли, що вже вжили заходів для поліпшення атмосфери на підприємстві, і що «Tesla 2015−2016 років — не те ж саме, що Tesla сьогодні».
Наразі не відомо, чи оскаржуватиме компанія це рішення суду, проте на підході ще один позов у справі про расизм на тому ж заводі — цього разу вже колективний.
Нагадаємо, Tesla нещодавно подала до суду на свого колишнього клієнта з Китаю, який негативно відгукувався про компанію в соцмережах.
Джерело: Motor
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