Імплант проти депресії винайшли в США – як він працює. Фото: depositphotos.com

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Ракурс

Депресія — це не просто постійне зниження настрою, песимізм та прагнення до усамітнення. Це психічний розлад, який призводить до серйозних наслідків, тому вчені шукають нові способи лікування депресії.

Американські дослідники створили пристрій для електростимуляції мозку, який може розпізнавати ознаки депресії та пригнічувати їх. Стаття, присвячена дослідженню, опублікована в журналі Nature Medicine.

Імплант впливає на певні ділянки головного мозку. Він відстежує нейронну активність і короткочасно її пригнічує, якщо знаходить біомаркери (певний малюнок активності), що передують нападу депресії.

Добровольцем в експерименті стала 36-річна Сара, яка страждала на депресію з дитинства. Вона лікувалася від цієї недуги медикаментами та електросудорожною терапією, але нічого не допомагало: жінка втратила будь-який інтерес до життя та цілий день могла лежати нерухомо.

Понад рік тому їй встановили в черепну коробку невеликий пристрій, персонально налаштований під її біомаркери, пов’язані з депресивними симптомами. Імплант був включений постійно, але посилав електричний імпульс лише тоді, коли це було необхідно.

Сара каже, що це змінило її життя. До експерименту вона набирала 36 балів з 45 за шкалою оцінки депресії. Через кілька місяців показник знизився до 10 балів і стан пацієнтки продовжив поліпшуватися. Вона стала відчувати ейфорію і зізналася, що в неї зникли думки про суїцид.

Тепер вчені планують досліджувати технологію на більшій кількості пацієнтів з важкою формою депресії. Крім того, вони мають намір з’ясувати, чи можна використовувати такий пристрій для лікування інших психофізичних розладів.

Нагадаємо, раніше вчені виявили значне збільшення показників депресії у вегетаріанців в порівнянні з невегетаріанцями.

Джерело: Nature Medicine