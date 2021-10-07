Имплант против депрессии изобрели в США – как он работает. Фото: depositphotos.com

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Ракурс

Депрессия — это не просто постоянное снижение настроения, пессимизм и стремление к уединению. Это психическое расстройство, которое приводит к серьезным последствиям, поэтому ученые ищут новые способы лечения депрессии.

Американские ученые создали устройство для электростимуляции мозга, способное распознавать признаки депрессии и подавлять их. Статья, посвященная исследованию, опубликована в журнале Nature Medicine.

Имплант воздействует на определенные области головного мозга. Он отслеживает нейронную активность и кратковременно ее подавляет, если находит биомаркеры (некий рисунок активности), предшествующие приступу депрессии.

Добровольцем в эксперименте стала 36-летняя Сара, страдающая депрессией с детства. Она лечилась от этого недуга медикаментами и электросудорожной терапией, но ничего не помогало: женщина потеряла всякий интерес к жизни, целый день могла лежать почти без движения.

Более года назад ей установили в черепную коробку небольшое устройство, персонально настроенное под ее биомаркеры, связанные с депрессивными симптомами. Имплант был включен постоянно, но посылал электрический импульс лишь тогда, когда это было необходимо.

Сара говорит, что это изменило ее жизнь. До эксперимента она набирала 36 баллов из 45 по шкале оценки депрессии. Через несколько месяцев показатель снизился до 10 баллов и состояние пациентки продолжило улучшаться. Она стала чувствовать эйфорию и призналась, что у нее пропали мысли о суициде.

Теперь ученые планируют исследовать технологию на большем числе пациентов с тяжелой формой депрессии. Кроме того, они намерены выяснить, можно ли использовать такое устройство против других психофизических расстройств.

Напомним, ранее ученые обнаружили значительное увеличение показателей депрессии у вегетарианцев по сравнению с невегетарианцами.

Источник: Nature Medicine