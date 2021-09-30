Tesla судиться з китайцем через критику в соцмережах

Тесла. Фото: автоновости

https://racurs.ua/ua/n160949-tesla-sudytsya-z-kytaycem-cherez-krytyku-v-socmerejah.html

Ракурс

Tesla (Тесла), американський виробник електрокарів, подав до суду на свого екс-клієнта з Китаю, який негативно відгукувався про компанію в соцмережах.

Сума позову склала 5,05 мільйона юанів (приблизно 20 млн 884 тис. грн). Про це стало відомо з документів, які китаєць опублікував у соцмережі Weibo.

У травні 2019 року чоловік придбав у Tesla стару Model S. На сайті стверджувалося, що автомобіль не був битий і не має серйозних ушкоджень, проте вже через кілька місяців електрокар почав видавати дивні звуки і вимкнувся прямо на дорозі. Tesla запропонувала замінити деталі, але надавати чоловікові новий автомобіль відмовилася.

Китаєць відправив свою «Теслу» на оцінку експертів, які виявили ознаки ДТП — сліди різання і зварювання на бічних панелях. У результаті клієнт вирішив подати до суду. Адвокати виробника авто заперечували факт шахрайства й заявляли, що аварія була незначною, проте суд визнав, що ця інформація могла вплинути на рішення щодо покупки авто, і встав на сторону позивача.

«Теслу» зобов’язали виплатити покупцеві мільйон юанів — це вартість електрокара, а також компенсація на суму, що втричі перевищує ціну Tesla. Однак на цьому тяжба не закінчилася.

Після виплати Tesla подала зустрічний позов проти чоловіка вже на 5,05 мільйона юанів. Його звинуватили в наклепі й завдаванні збитків репутації компанії — у соцмережах він не раз називав Tesla «шарлатанами» і «сміттєвою компанією». Tesla вимагає від екс-клієнта не тільки матеріальної компенсації збитку, але й публічних вибачень.

До цього Top Gear виграв суд із компанією Tesla. Причиною позову була заява ведучого Джеремі Кларксона, що модель Roadster здатна подолати всього 89 км на трасі від одного заряду батарей. Своєю чергою Tesla заявила, що це неправда й автомобіль може подолати близько 340 км. Суд виправдав Top Gear, бо автомобіль отримав занадто багато навантаження, через що так швидко й розрядилися батареї.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що власник Tesla Model S втратив свідомість через інтоксикацію алкоголем, перебуваючи за кермом. Автопілот Tesla помітив це, уповільнив рух, а потім зупинив електрокар.