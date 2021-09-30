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З 1 жовтня водії поза населеними пунктами мають вмикати денні ходові вогні, фото: МВС

Денні ходові вогні поза населеними пунктами — МВС нагадало водіям про вимоги

30 вер 2021, 11:37
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В Україні у найближчі сім місяців — з 1 жовтня по 1 травня — водії поза населеними пунктами мають вмикати денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Відповідні зобов’язання для водії передбачені пунктом 9.8 Правил дорожнього руху. Відповідна норма з’явилася у 2013 році.

Необхідність увімкнення водіями додаткового освітлення у світлу пору доби мотивується необхідністю позначення механічних транспортних засобів, що рухаються.

Річ у тім, що восени та взимку день коротшає, а небо набагато частіше затягують хмари. У зв’язку з цим, автомобілі стають менш помітними, особливо на трасах.


Увімкнені фари роблять вас помітнішими на дорогах, — наголошують у МВС. — Пам'ятайте про безпеку — бережіть себе та оточуючих!

Згідно з нормами Правил дорожнього руху, денні ходові вогні — це зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращення його видимості під час його руху у світлий час доби.

Джерело: Ракурс


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