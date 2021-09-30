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Ракурс
С 1 октября водители вне населенных пунктов имеют включать дневные ходовые огни, фото: МВД

Ходовые огни вне населенных пунктов — МВД напомнило водителям о требованиях

30 сен 2021, 11:37
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В Украине в ближайшие семь месяцев — с 1 октября по 1 мая — водители вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Соответствующие обязательства для водителя предусмотрены пунктом 9.8 Правил дорожного движения. Соответствующая норма появилась в 2013 году.

Необходимость включения водителями дополнительного освещения в светлое время суток мотивируется необходимостью обозначения механических транспортных средств, движущихся объектов.

Дело в том, что осенью и зимой день укорачивается, а небо гораздо чаще затягивают тучи. В связи с этим, автомобили становятся менее заметными, особенно на трассах.


Включенные фары делают вас более заметными на дорогах, — подчеркивают в МВД. — Помните о безопасности — берегите себя и окружающих!

Согласно нормам Правил дорожного движения, дневные ходовые огни — это внешние световые приборы белого цвета, предусмотренные конструкцией транспортного средства, установленные спереди транспортного средства и предназначенные для улучшения его видимости во время его движения в светлое время суток.

Источник: Ракурс


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