Европа просит у России больше угля из-за нехватки газа. Фото: Слово и дело

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Европейский Союз испытывает нехватку природного газа, в связи с чем запросил у России больше угля.

Сейчас запасы газа в Европе упали до 10-летнего минимума. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Производители электроэнергии вынуждены просить у России больше угля, чтобы облегчить энергетический кризис с приближением зимы и рекордно высокими ценами на газ, снижающими прибыльность, — сообщили агентству источники в российских угольных компаниях.

Европа несколько лет стремилась отказаться от угля из экологических соображений, однако сейчас она вынуждена вернуться к нему из-за кризиса энергоснабжения.

В министерстве энергетики России между тем отметили, что ожидают сохранения экспорта угля в Европу на уровне 48 млн тонн. В первом полугодии текущего года он вырос на 2,4% и составил 22,5 млн тонн.

Напомним, цена на газ в Европе продолжает устанавливать новые рекорды, достигнув отметки 1 тыс. 50 долл. за тысячу кубометров. Такой рекорд зарегистрирован по состоянию на 29 сентября. Прошлый максимум был достигнут на торгах 28 сентября — больше 1 тыс. 40 долл. за тысячу кубометров.

Источник: Bloomberg