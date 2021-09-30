Європа просить у Росії більше вугілля через брак газу. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n160947-ievropa-prosyt-u-rosiyi-bilshe-vugillya-cherez-brak-gazu.html

Ракурс

Європейський Союз відчуває нестачу природного газу, у зв’язку з чим просить у Росії більше вугілля.

Зараз запаси газу в Європі впали до 10-річного мінімуму. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Виробники електроенергії змушені просити у Росії більше вугілля, щоб полегшити енергетичну кризу з наближенням зими та рекордно високими цінами на газ, що знижують прибутковість, — повідомили агентству джерела в російських вугільних компаніях.

Європа кілька років прагнула відмовитися від вугілля з екологічних міркувань, однак зараз вона змушена повернутися до нього через кризу енергопостачання.

Водночас у міністерстві енергетики Росії відзначили, що очікують збереження експорту вугілля в Європу на рівні 48 млн тонн. У першому півріччі поточного року він зріс на 2,4% і склав 22,5 млн тонн.

Нагадаємо, ціна на газ в Європі продовжує встановлювати нові рекорди, досягнувши позначки 1 тис. 50 дол. за тисячу кубометрів. Такий рекорд зареєстрований станом на 29 вересня. Минулий максимум був досягнутий на торгах 28 вересня — більше ніж 1 тис. 40 дол. за тисячу кубометрів.

Джерело: Bloomberg