Tesla судится с китайцем из-за критики в соцсетях

Тесла. Фото: Автоновости

https://racurs.ua/n160949-tesla-suditsya-s-kitaycem-iz-za-kritiki-v-socsetyah.html

Ракурс

Tesla (Тесла), американский производитель электрокаров, подал в суд на своего экс-клиента из Китая, который негативно отзывался о компании в соцсетях.

Сумма иска составила 5,05 миллиона юаней (примерно 20 млн 884 тыс. грн). Об этом стало известно из документов, которые китаец опубликовал в соцсети Weibo.

В мае 2019 года мужчина приобрел у Tesla подержанную Model S. На сайте утверждалось, что автомобиль не был бит и не имеет серьезных повреждений, однако уже через пару месяцев электрокар начал издавать странные звуки и выключился прямо на дороге. Tesla предложила заменить детали, но предоставлять мужчине новый автомобиль отказалась.

Китаец отправил свою «Теслу» на оценку экспертам, которые обнаружили признаки ДТП — следы резки и сварки на боковых панелях. В итоге клиент решил подать в суд. Адвокаты производителя авто отрицали факт мошенничества и заявляли, что авария была незначительной, однако суд признал, что эта информация могла повлиять на решение о покупке авто, и встал на сторону истца.

«Теслу» обязали выплатить покупателю миллион юаней — это стоимость электрокара, а также компенсация на сумму, в три раза превышающую цену Tesla. Однако на этом тяжба не закончилась.

После выплаты Tesla подала встречный иск против мужчины уже на 5,05 миллиона юаней. Его обвинили в клевете и нанесении ущерба репутации компании — в соцсетях он не раз называл Tesla «шарлатанами» и «мусорной компанией». Tesla требует от экс-клиента не только материальной компенсации ущерба, но и публичных извинений.

До этого Top Gear выиграл суд с компанией Tesla. Причиной иска было заявление ведущего Джереми Кларксона, что модель Roadster способна преодолеть всего 89 км на трассе от одного заряда батарей. В свою очередь, Tesla заявила, что это неправда и автомобиль может преодолеть около 340 км. Суд оправдал Top Gear, так как автомобиль получил слишком много нагрузки, отчего так быстро и разрядились батареи.

Напомним, ранее мы сообщали, что владелец Tesla Model S потерял сознание из-за интоксикации алкоголем, находясь за рулем. Автопилот Tesla заметил это, замедлил движение, а потом остановил электрокар.