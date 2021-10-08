Поляков. Фото: УП

https://racurs.ua/n161355-polyakov-za-tri-dnya-do-smerti-zayavil-o-vzyatkah-slugam-v-tualete-rady-video.html

Ракурс

Антон Поляков, бывший нардеп от «Слуги народа» и член депутатской группы «За будущее», скоропостижно скончался в такси сегодня, 8 октября.

За три дня до смерти он заявил, что «слугам» раздавали деньги за поддержку закона об олигархах в туалете Верховной Рады. Такие заявления он делал в эфире «Украина 24».

Когда было прошлое голосование по олигархов, мой коллега после голосования заходит в туалет, и при нем «слугам» раздают деньги… Я ездил в НАБУ, давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать — иди, рассказывай… При нем раздавали. Так о каком вы можете демократическом парламенте говорить, когда за «конверты» работают эти «слуги»?, — заявил Поляков 5 октября.



Поляков утверждал, что «слуги» получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.

Напомним, ранее мы сообщали, что народный депутат из группы «За будущее» Антон Поляков умер из-за острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца. Об этом свидетельствуют результаты вскрытия. Следствие ожидает результаты других судебно-медицинских исследований. Предварительно известно, что в ночь на 8 октября нардепа нашли в бессознательном состоянии на заднем сиденье автомобиля такси, которое остановили сотрудники патрульной полиции за нарушения ПДД.