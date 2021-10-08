Поляков. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n161355-polyakov-za-try-dni-do-smerti-zayavyv-pro-rozdachu-habariv-slugam-u-tualeti-rady-video.html

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Антон Поляков, колишній нардеп від «Слуги народу» та член депутатської групи «За майбутнє", раптово помер у таксі сьогодні, 8 жовтня.

За три дні до смерті він заявив, що «слугам» роздавали гроші за підтримку закону про олігархів у туалеті Верховної Ради. Такі заяви він робив в ефірі «Україна 24».

Коли було минуле голосування щодо олігархів, мій колега після голосування заходить до туалету, і при ньому «слугам» роздають гроші… Я їздив у НАБУ, давав свідчення, але людина побоялася. Що мені зробити? Пістолет приставити і сказати — йди, розповідай?.. При ньому роздавали. Так про який ви можете демократичний парламент говорити, коли за «конверти» працюють ці «слуги»?, — заявив Поляков 5 жовтня.



Поляков стверджував, що «слуги» отримували гроші в конвертах за підтримку закону про олігархів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що народний депутат із групи «За майбутнє" Антон Поляков помер через гостру коронарну недостатність та гостру ішемічну хворобу серця. Про це свідчать результати розтину. Слідство наразі очікує результати інших судово-медичних досліджень. Попередньо відомо, що в ніч на 8 жовтня нардепа знайшли в непритомному стані на задньому сидінні автомобіля таксі, який зупинили працівники патрульної поліції через порушення ПДР.