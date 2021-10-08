Рада зібралася на спікеріаду, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n161353-rada-zibralasya-na-spikeriadu-na-posadu-pretenduut-troie-nardepiv-translyaciya.html

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Верховна Рада України 8 жовтня зібралася обрати свого голову.

У четвер, 7 жовтня, парламент взяв паузу у спікеріаді.

Віце-спікер Олена Кондратюк закрила пленарне засідання і до питання призначення спікера вирішили повернутися у п’ятницю після години запитань до уряду.

Нагадаємо, що 7 жовтня Верховна рада підтримала відставку спікера Дмитра Разумкова. «За» його зняття з посади проголосували 284 народних депутати.

«Слуга народу» делегувала у спікери першого заступника голови Руслана Стефанчука, а голову СН Олександра Корнієнка — на посаду першого заступника.

Від «Голосу» подали Ярослава Железняка, «Європейської солідарності» — Олексія Гончаренка та Яну Зінкевич. При цьому Гончаренко висунув позафракційного Гео Лероса.

Згодом у виступах Железняк і Лерос взяли самовідвід.